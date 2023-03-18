وكيل تعليم كفر الشيخ يستقبل الأم المثالية الأولى بالورود ويكرمها وأنجالها

كفر الشيخ – محمد سليمان

بممر شرفي واستقبال حافل، كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، هدى عبداللطيف محمود مصطفى، موجها الشكر لها ولأسرتها وأبنائها الـ 3 الأطباء، وذلك بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام، وعدد من قيادات التربية والتعليم.

وفضل وكيل الوزارة استقبال الأم المثالية وأنجالها الثلاثة على باب مديرية التربية والتعليم، حتى مكتبه داخل ديوان المديرية، مقدما لها شهادة تقدير وبوكيه ورد للأم المثالية بحضور أنجالها الثلاثة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عصر الجمهورية الجديدة، حيث حرصت القيادة السياسية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، وهو ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعيات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحقيق المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص.

وأضاف وكيل الوزارة، أن تفوز 9 معلمات بالأم المثالية على مستوى الجمهورية، من بينهم الأمهات المثاليات الأولى والثانية والثالثة، معلمات، وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجمهورية هدى عبداللطيف محمود مصطفى من محافظة كفر الشيخ، وفازت عزيزة أحمد عمر بالمركز الثانى من محافظة الوادي الجديد، وجاءت في المركز الثالث مرفت السيد محمد علي البسيوني من محافظة السويس، وسام فخر لأبناء التربية والتعليم في كل محافظات مصر، وأن تكون الأولى على مستوى الجمهورية من كفر الشيخ، زادنا شرفا وفخرا بها أن تكون معلمة تفوز بهذا اللقب، موجها التحية لها، ولابنائها الذين شاركوا والدتهم رحلة كفاح دامت ل17 سنة، كللها الله ب3 نماذج من أبناء مصر نفخر بهم.