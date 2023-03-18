فقدت 3 أبناء بسبب مرض ضمور العضلات.. قصة "الست ذكية" الأم المثالية في دمياط

تولت تربية ثلاثة أبناء مصابين بمرض ضمور العضلات، عكفت على خدمتهم، توفى زوجها لتكمل وحدها مسيرتها رفقة أبنائها لتصبح الأم والأب والعائل الوحيد لتلك الأسرة، تفاصيل كثيرة داخل قصة السيدة "ذكية البيدق" الأم المثالية فى محافظة دمياط.

التقى "اليوم السابع" بالأم المثالية فى دمياط، والتى بدأت حديثها لنا قائلة: "لم أشعر يوما أننى قدمت شيئا يستحق التكريم، خدمة أبنائى واجب عليا" بتلك العبارة بدأت الست "ذكية" الحديث لنا لتكمل حديثها قائلة: "تعرضت للكثير من المواقف الصعبة، ولكن أصعب تلك المواقف هذه اللحظات التى كنت أفقد فيها أبنائى واحدا تلو الآخر، لحظات صعبة ولكنى تحملتها لأكمل مسيرتي".

وسردت الأم المثالية فى دمياط قصتها قائلة: "حاولت أن أقدم الدعم النفسى لأبنائى الثلاثة، كنت بخرج معاهم عشان يتأكدوا أنهم مش ناقصين حاجة، واجهت تنكر كثير ولكن كنت احول هذا الشعور إلى طاقة إيجابية ثم أعود"

وأكلمت حديثها قائلة: " فى طريقى هذا رزقنى الله رفيقتى ابنتى ايمان، هى من كانت تساعدنى فى تلك المسيرة، شعرت أنها هدية من الله حتى لا اكون وحدي"

تجاذبت ابنة الأم المثالية أطراف الحديث فقالت: " كانت أمى تعمل ليل نهار لتوفير مصاريف البيت، فى نفس الوقت كانت تخدم أشقائى الثلاث، تعلمت منها كثيرا ولكن الصبر والرضا أهم الصفات التى ورثتها من أمي" واستكملت: " بدأت أمى مشروعها بثلاثة كيلو دقيق صنعت كعك وبسكوت والآن أصبحت أشهر مصنعى الحلويات فى قريتنا".

عادت الست "ذكية" إلى الحديث مجددا قائلة: "أتذكر جيدا أول مرتب أحصل عليه، كان 39 جنيها وقتها قمت بشراء أدوية لابنى، كانت سعادة كبيرة لى أننى تمكنت من إيجاد عمل واستطعت أن أتحمل نفقات بيتى وأبنائي".

انتقلت بحديثها إلى حفيدها فقالت: "الآن أعيش شعورا أصعب من الماضى، رزقنى الله حفيدا يعانى ضمور العضلات، العيش نفس التجربة مجددا ولكن الآن الشعور صعبا".

"اعز الولد ولد الواد، وحفيدى سيواجه مصير أبنائى، ولكنى أطلب دائما من الله أن يلهمنى الصبر والرضا" واستكملت قائلة: " أنا الآن أحاول تعليمه اشياء مفيدة، وهو أيضا تعلق بى كثيرا، أشعر أن هدية الله تلك المرة جاءت فى شخص حفيدى هو يريد زيارة بيت الله الحرام معى ودى أمنية أتمنى أقدر أحققهاله".

واختتمت الأم المثالية فى دمياط حديثها قائلة: " ربنا اختبر صبرى وانا راضية بقضائه، جائزة الأم المثالية مكافأة ربانية، سعيدة إنى هقابل الرئيس السيسى سعيدة بدعمه لسيدات مصر، أنا سعيدة بكل ما حققت".