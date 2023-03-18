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وزير الخارجية التركى لـ"اليوم السابع": نعمل على تعزيز العلاقات مع مصر

السبت، 18 مارس 2023 12:57 م
وزير الخارجية التركى لـ"اليوم السابع": نعمل على تعزيز العلاقات مع مصر مولود جاويش
كتب عبد الوهاب الجندى - تصوير حسن محمد

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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ردًا على سؤال "اليوم السابع"، حول تطور العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الماضية، وسرعة تنفيذ هذا التطوير، إنه تطرق مع وزير الخارجية سامح شكري، إلى سبل تعزيز العلاقات بين القاهرة وأنقرة، و المجالات الأكثر تطورا بين البلدين لاستثمار المساعي المشتركة.

وأضاف: "بحثًنا معا تنمية قطاع الطاقة وتقوية التجارة، ونسعى لفتح المسارات والمباحثات الدبلوماسية كما كانت من قبل، وتشاورنا في عدة قضايا مشتركة تخص المنطقة".

وتابع وزير الخارجية التركي: "عاشت البلدان فترة من البرود في العلاقات، ولذلك نحن هنا لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعية وتقويتها بداية من السياسة إلى قطاع التعليم، ونسعى لدفع الإجراءات لهذا المسار".

واستطرد: "أهم ما في الموضوع أن يكون لدينا إرادة وعزيمة لتطوير العلاقات، وسيكون هناك لقاءات مشتركة بين البلدين، وأنا سعيد لما صرح به وزير الخارجية المصري حول العلاقات الثنائية".

 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (11)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (12)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (13)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (14)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (15)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (16)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (17)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (1)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (2)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (3)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (4)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (5)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (6)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (7)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (8)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (9)
 

 

مؤتمر وزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي بالقاهره (10)
 

 

 

 


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