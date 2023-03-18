وزير خارجية تركيا: نتطلع لتعزيز العلاقات مع مصر بعد فترة برود في العلاقات

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن المباحثات مع الوزير سامح شكري تطرقت لسبل تقوية التجارة وفتح المسارات الدبلوماسية التي كانت من قبل وتشاورنا في القضايا بالمنطقة، وكانت المشاورات تتناول القضايا السياسية، موضحا أن العلاقات شهدت فترة من البرود ونحن هنا لإعادة العلاقات للمسار الطبيعي، لافتا إلى أن هناك تحركات لتعزيز العلاقات من السياسة مرورا بكافة القطاعات ومنها التعليم أيضا.

لفت الوزير التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري إلى أهمية وجود إرادة سياسية تركية لتعزيز العلاقات بين البلدين.