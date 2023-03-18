وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توافر كافة السلع وضبط الأسعار

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ، إنه أصدر تعليمات مشددة، لإدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة على معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات، بالإضافة إلى متابعة الأسواق والمحلات التجارية لضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسعار.

جاء ذلك خلال افتتاحه برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض مكافحة الغلاء (أهلاً رمضان) والذي يقيمه مجلس أمناء مدينة العاشر بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومديرية التموين، والذي يأتي تماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والإستراتيجية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة عن السوق.

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والملابس والأحذية وياميش رمضان والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 25 % عن مثيلاتها بالسوق.

أشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة امام المواطنين، مؤكداً استمرار امداد وتزويد المعارض والمجمعات الاستهلاكية باللحوم الطازجة والمجمدة والدجاج، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص وكبار المُصنعين ومُوردي السلع الغذائية التزاماً بالمسئولية الاجتماعية نحو توفير السلع للمواطنين وإطلاق مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات بمناسبة الشهر الكريم.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض " أهلا رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.