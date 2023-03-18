وزير التموين يفتتح أكبر معرض لـ أهلا رمضان بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، اليوم، معرض مكافحة الغلاء في مدينة العاشر من رمضان، الذي يعد أكبر معارض أهلا رمضان في مدينة العاشر من رمضان.

شارك في الافتتاح عدد من قيادات مدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية الشعبية والتنفيذية، وسط إقبال جماهيري متوقع أن يكون كبير.

وأعلن مجلس الأمناء في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور محمد حلمي، رئيس المجلس، الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة استعدادًا لافتتاح المعرض الأكبر الذي يشمل جميع المنتجات الغذائية، وذلك ضمن مبادرة مكافحة الغلاء بمعارض أهلا رمضان، مشيرًا إلى أن افتتاح المعرض بحضور وزير التموين ومحافظ الشرقية بعكس مدى أهمية المعرض بالنسبة للمدينة.

كان أيمن رضا، وكيل مجلس الأمناء والأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، قال إنه جرى الانتهاء من جميع التجهيزات لافتتاح المعرض الأكبر بمدينة العاشر ضمن مبادرة مكافحة الغلاء ومعارض أهلا رمضان، المقام على مساحة 5 آلاف متر أمام مدرسة السلطان عويس في المدينة، والذي يضم جميع المواد الغذائية، بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأشار وكيل مجلس الأمناء، إلى أن إقامة المعرض جاءت بالتعاون مع جهاز المدينة برئاسة المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وبمشاركة 100 شركة لتقديم كافة المنتجات الغذائية، وذلك بتخفيضات تصل إلى 25%.