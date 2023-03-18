هطول أمطار على مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، خاصة على المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط ، بطول 120 كيلو بمطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس، ولم تتأثر حركة الملاحة بهطول الامطار، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء الصيد بالبرلس في رحلات صيد عبر البحر المتوسط، بعد تزويدها بالوقود والثلوج.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها..

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر، وشمال، ووسط سيناء، ومدن القناه، وشمال الصعيد.



جانب من هطول اامطار بمدن كفر الشيخ



هطول امطار بكفر الشيخ