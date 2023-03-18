هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر تضرب كهرمان ماراش التركية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن معهد الزلازل التركي، اليوم السبت، وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها كهرمان ماراش جنوبي تركيا.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان ماراش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

وفي تصريحات سابقة، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك إلى تكريس جهودهم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.