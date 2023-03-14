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زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:34 م
زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة كهرمان مرعش التركية مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، الثلاثاء، وقوع هزة أرضية قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة كهرمان مرعش.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

من جانبه دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك إلى تكريس جهودهم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.
 
وفى وقت سابق، قدم الاتحاد الأوروبي 500 وحدة إيواء لتركيا لإسكان المتضررين من الزلزال في الولاية.

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