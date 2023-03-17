ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18000 طن تشمل : 4250 طن يوريا و 6200 طن رمل و 7550 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29512 طن تشمل : 5813 طن قمح و 2526 طن ذرة و 314 طن كحول و 200 طن عدس و 1190 طن ابلاكاش و 3350 طن زيت طعام و 1700 طن حديد و 11643 طن صويا و 1876 طن خردة و 900 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 789 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 97 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1182 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 93593 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120664 طنًا

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6038 شاحنة .