اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 17 مارس 2023 02:11 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - ارشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن  .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18000 طن تشمل : 4250 طن يوريا و 6200 طن رمل و 7550 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29512 طن تشمل : 5813 طن قمح و 2526 طن ذرة و 314 طن كحول و 200 طن عدس و 1190 طن ابلاكاش و 3350 طن زيت طعام و 1700 طن حديد و 11643 طن صويا و 1876 طن خردة و 900 طن بضائع متنوعة.
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 789 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 97 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1182 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 93593 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120664 طنًا 
 
كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6038 شاحنة .
 

 


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