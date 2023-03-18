اليوم السابع
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"مياه القليوبية" تحصل على 6 شهادات جودة للإدارة الفنية المستدامة Tsm

السبت، 18 مارس 2023 11:05 ص
"مياه القليوبية" تحصل على 6 شهادات جودة للإدارة الفنية المستدامة Tsm مياه القليوبية تحصل على 6 شهادات جودة للإدارة الفنية المستدامة Tsm
القليوبية إبراهيم سالم

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تسلم المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، 5 شهادات الإدارة الفنية المستدامة TSM، طبقاً لخطة العمل 2022-2023 بعد اجتياز المحطات التفتيش على جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية وضبط الجودة.
 
ووجه المهندس مصطفى مجاهد، الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور أحمد كمال معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومفتشى TSM بالشركة القابضة برئاسة المهندس عمرو عادل، لدعمهم المستمر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل جودة.
 
كما وجه الشكر لجميع القائمين علي منظومة TSM بالشركة لدعمهم المقدم لتأهيل المحطات بالشركة للحصول علي الشهادة، مؤكداً العمل علي تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة.
 
ويذكر أن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية 13 موقع حاصل على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 5 محطات معالجة صرف صحي، محطة رفع وشبكة صرف صحى، بالإضافة إلى 6 محطات مياه شرب، و1 شبكة مياه.
 
 

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