معدات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، التى سقطت اليوم الثلاثاء على عدد من مدن المحافظة.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، استمرار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، مع استمرار رفع درجات الاستعداد بكافة مدن المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار.

وشهدت محافظة القليوبية موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي انهمرت بشكل مفاجئ على معظم أنحاء المحافظة، ما تسبب في غرق الشوارع وقطع التيار الكهربائي في عدد من القرى بسبب شدة الأمطار، فيما أعلن محافظ القليوبية حالة الطوارئ وجرى الدفع بسيارات ومعدات مجالس المدن وشركة المياه للتعامل مع آثار الأمطار الشديدة.

وأعلنت محافظة القليوبية، استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة سقوط أمطار، وتم السيطرة على الموقف والدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتواجد جميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، كما أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.



اثناء شفط مياه الأمطار



اعمال رفع مياه الامطار بالقليوبية



أعمال شفط مياه الأمطار بالقليوبية_1



جانب من أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار



رفع مياه الأمطار بالقليوبية



شفط مياه الأمطار



متابعة أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار ببنها



معدات مياه القليوبية ترفع مياه الأمطار







