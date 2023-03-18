معهد التخطيط القومي يختتم برنامجاً تدريبياً للعاملين بالمجلس القومي للسكان

كتبت أسماء أمين

. اختتم معهد التخطيط القومي البرنامج التدريبى "إدارة البرامج وإعداد المشروعات" لعدد 19 متدرباً من العاملين بالمجلس القومى للسكان، والذى عقد خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس 2023

اختتم البرنامج بحضور الدكتور يحيى حسين المشرف على برامج الدراسات العليا بالمعهد، والذى أكد أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار حرص معهد التخطيط القومى على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبناء وتعزيز قدراتهم المعرفية والإبداعية فى مختلف المجالات.

تضمن البرنامج عدة محاور تمثلت فى "أساسيات إدارة المشروعات"، وتناول المحور الثانى "إدارة الجدول الزمنى وتكاليف المشروعات"، والذى يتضمن الخطة الزمنية للمشروع وكيفية تقدير التكاليف وعناصر الميزانية، وكذلك تقسيم المشروع إلى أجزاء ووحدات للتنفيذ، ووضع الجدول الزمنى للمشروع والعلاقات البينية لأنشطة المشروع، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إدارة ومراقبة تكاليف المشروع.

أما المحور الثالث فقد ناقش "عمليات ونظم إدارة المشروعات"، بما تشمله من عمليات إدارة المشروعات، وحوكمة ونظم المشروعات، والهيكل التنظيمى للمشروع، بجانب إدارة أصحاب المصلحة والأطراف المعنية.

بينما تناول المحور الرابع موضوعات تتعلق بـ "إدارة التغييرات فى المشروع" من حيث التعريفات والمفاهيم، والهدف من التغيير، ومراحل خطة التغيير، بالإضافة إلى مقاومة التغيير وكيفية التعامل معه، فيما يركز المحور الخامس على "إدارة المشتريات والتعاقدات" بما تتضمنه من طرق وأساليب المشتريات، ومكونات وأشكال العقود، فضلاً عن بنود وإدارة العقود.

وجدير بالذكر قيام نخبة من أساتذة المعهد بالمشاركة فى التدريب، من بينهم: د. يحيى حسين، د. هبه مغيب، ود. أمل زكريا، وأ. مى عوض.