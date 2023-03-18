مصرع 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقي 7 أشخاص بينهم 3 أشقاء مصرعهم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة المنشية بالقرب من الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 1986 ق ه ن، ملاكي، بترعة المنشية بطريق 757 أمام العزبة البيضاء، التابعة لقرية الشيخ فضل بالوحدة المحلية لبني صامت في شرق النيل بمركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع كل من: روماني محروس 25 عاما، وشقيقتيه نورا 28 عاما، ونورمان 12 عاما، دميانة عزت 20 عاما، إبرام أمير 3 سنوات، ميخائيل روماني 10 سنوات، ماركو وحيد 13 عاما، جميعهم يقيمون في مركز بني مزار.

تم نقل الجثث إلى المستشفي المركزي، كما تم انتشال السيارة من الترعة من خلال الدفع بونش من الوحدة المحلية، وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل فريق من إدارة المرور لمعرفة أسباب وظروف وملابسات الحادث.