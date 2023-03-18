تعرف على شروط إقامة خيم رمضان وموائد الرحمن فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثير من أبناء محافظة الجيزة عن ضوابط وشروط إقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن، خاصة وأن أيام معدودة باتت تفصلنا عن موعد الشهر الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية أن رمضان 1444 هجريا، سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 2023 / 3 / 23م.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية ضوابط وشروط إقامة خيم رمضان وموائد الرحمن، حيث يحظر إقامة أي فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام، كما يحظر إقامة أي سرادقات أو فروشات على الأراضي الفضاء قبل الحصول على ترخيص من الحي.

أولا: ضوابط إقامة الخيم الرمضانية

1- يجب الحصول على تصريح من الحى أو الوحدة المحلية المختصة تفيد بإقامة خيمة رمضانية.

2ـ أن يكون السرادق بعيداً عن المنشآت البنائية ولا يعطل حركة السير أو الموصلات.

3ـ يجب أن تتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

4- أن يكون للسرادق الخاص بالخيمة منفذا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة.

5ـ أن يكون الهيكل الإنشائى للسرادق من المعدن وتكون الأقمشة والفرش مقاوم للحريق.

6ـ أن تترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترًا.

7ـ يجب مراعاة الشروط الفنية فى توصيلات الكهرباء مع ضرورة وجود مصدر احتياطى.

8ـ يشترط وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ، مع وجود فتحة علوية لخروج أى أبخرة أو أدخنة.

ثانيا: ضوابط إقامة موائد الرحمن

1- التقدم بطلب للحي التابع له، والتي ستقام المائدة به للحصول على ترخيص.

2- تحديد المكان الذي ستقام فيه المائدة، بشرط أن تكون بعيدة عن الازدحام والميادين والشوارع الرئيسية.

3- كتابة تعهد، بأن تقام المائدة في مكان لا يعطل حركة المرور.

4- الحصول على الموافقات الأمنية.

5- توفير شروط الحماية المدنية والأمان لتأمين أرواح ضيوف المائدة.

6- عدم تراكم القمامة وذلك من خلال تعهد بالتعاون مع هيئة نظافة الحي.

7- يفضل إنشاؤها فى الملكيات الخاصة.

8- يمكن إنشاؤها فى ساحات عامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد.

9- عدم إقامتها أمام منشأة حكومية.