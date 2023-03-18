مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير بالدقهلية

لقي خمسة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم بحادث على طريق المنصورة دمياط أمام قرية بطره التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.
تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة بناحية قرية بطره التابعة لمركز طلخا.
وعلى الفورانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص ، تبين مصرع خمس أفراد من أسرة واحده كانوا داخل السيارة ، حيث انحرفت السيارة من على الطريق وسقطت داخل الترعة ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ، وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة مستشفي طلخا العام .
وقد كشفت التحريات والفحص عن مصرع كل من ولاء محمد إبراهيم الصعيدى، 30 عاما وعائشه محمد إبراهيم 12 عاماً ، وجنى تامر الصعيدى 11 عاماً، وجودى تامر الصعيدى 8 أعوام، وتامر سعد الصعيدى 41 عاما وجميعهم من قرية الضهريه مركز شربين ، أثناء استقلالهم السيارة رقم ج م و 4276 ملاكي ، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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