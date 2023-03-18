مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقي خمسة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم بحادث على طريق المنصورة دمياط أمام قرية بطره التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة بناحية قرية بطره التابعة لمركز طلخا.

وعلى الفورانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص ، تبين مصرع خمس أفراد من أسرة واحده كانوا داخل السيارة ، حيث انحرفت السيارة من على الطريق وسقطت داخل الترعة ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ، وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة مستشفي طلخا العام .