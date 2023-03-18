مصرع طفلة بطلق خرطوش وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، متأثرة بإصابتها بطلق بندقية رش بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، كما أصيب، شخصان آخران فى حادث مروري بالطريق الواصل بين بين قرية أبو منقار بمركز الفرافرة وقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين وفاة الطفلة " مكة إبراهيم مهدي"، عام واحد، بعد إصابتها بطلق بندقية رش في جمجمة الرأس، بقرية " أبو منقار" بمركز الفرافرة، وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي، وجرى إحالتها لمستشفى أسيوط الجامعي، وتوقفت متأثرة بإصابتها، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وأصدرت النيابة العامة تصريحًا بدفن جثة الطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات.

كما ورد إخطار أمنى آخر، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شخصين مصابين في حادث مروري بالطريق الواصل بين بين قرية أبو منقار بمركز الفرافرة وقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " أبو منقار – غرب الموهوب"، على بعد 5 كم من قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة وفي اتجاه قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من على محمد على 19 سنة، محمد إسماعيل سليمان 19 سنة، بجروح وإصابات متفرقة ومتنوعة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لوحدة قرية " أبو منقار" الصحية، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.