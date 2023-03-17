إقبال متزايد من أهالى القرى على منافذ الوحدات المحلية بالداخلة لشراء السلع المخفضة

شهدت منافذ الوحدات المحلية بمركز الداخلة فى محافظة الوادي الجديد، إقبالا متزايداً من الأهالى لشراء مستلزمات الأسرة من السلع المخفضة وخاصة سلع شهر رمضان، بنسبة تخفيض كبيرة عن أسعار السوق، وتضمنت العروض "لحوم - أسماك - سلع غذائية – خضروات – منتجات غذائية محلية وتمر – مشمش – ملوخية – مخللات – عيش شمسي ومنتجات الصوب الزراعية بالقرى".
ووجه رئيس المركز بضرورة توفير كافة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بصفة مستمرة في المعرض، وذلك بهدف تحقيق الهدف من المعرض بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم من السلع والمنتجات ومستلزمات شهر رمضان تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بطرح كافة السلع والمنتجات الغذائية ومستلزمات رمضان فى المعارض المخفضة على مستوى كافة مراكز المحافظة.
وكانت مديرية التموين بالمحافظة، أعلنت عن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية واللحوم في المعارض لمدة 3 شهور، وفتح المنافذ أمام الجمهور طوال اليوم وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الواحاتية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم توفير احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة.
وأكدت المديرية، فى بيان لها، أنه جرى تنفيذ معرض رمضان بكافة مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وطرحها للجمهور بالمعارض ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.
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