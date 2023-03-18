محافظ جنوب سيناء يفتتح تطوير الجدارية التاريخية وأعمال التجميل بمدينة طابا

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، حديقة طابا وأعمال التجميل ضمن الافتتاحات الخاصة بالمدينة، رافق المحافظ خلال الافتتاح القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة طابا، ومشايخ وعواقل طابا، وممثل الشركة المنفذة الجدارية.

في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة (الذكرى 34 لاسترداد طابا) أعمال تطوير ورفع كفاءة الجدارية التاريخية بمدينة طابا ، والجدارية تحمل أسماء أعضاء لجنة التحكيم الدولية وهي إهداء من شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص وشركة طابا للاستثمار السياحي.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للقيادة السياسية وجموع الشعب المصري ومواطني جنوب سيناء بهذه الذكرى التي يفتخر بها كافة المصريين.

وقال المحافظ "نحتفل كل عام بذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية، بحضور القيادات التنفيذية، ومشايخ القبائل البدوية، وكبار الشخصيات وأهالي جنوب سيناء لبث الروح الوطنية وقيم الانتماء لدى أبناء المحافظة، من خلال استلهام البطولات التي قام بها المصريين خلال تحرير سيناء، سواء كان عسكرياً أو دبلوماسياً وأخيراً بالتحكيم الدولي، لنؤكد لهم أن المصريين لم ولن يفرطوا في حبة رمل من أرضهم، وشجاعتهم وقت الحرب والسلم".

وأشار المحافظ إلي إن جنوب سيناء من المحافظات السياحية الواعدة، لذا تسعى الدولة لإقامة مشروعات قومية كبرى، لجذب أعداد هائلة من السائحين، وتحقيق الجدوى والعائد الاقتصادي من المشروعات التي أقيمت على أرضها، بجانب توفير الخدمات الأساسية للمواطنين لضمان توفير حياة كريمة لهم.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للقيادة السياسية وجموع الشعب المصري ومواطني جنوب سيناء بهذه الذكرى التي يفتخر بها كافة المصريين.

وقال المحافظ "نحتفل كل عام بذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية، بحضور القيادات التنفيذية، ومشايخ القبائل البدوية، وكبار الشخصيات وأهالي جنوب سيناء لبث الروح الوطنية وقيم الانتماء لدى أبناء المحافظة، من خلال استلهام البطولات التي قام بها المصريين خلال تحرير سيناء، سواء كان عسكرياً أو دبلوماسياً وأخيراً بالتحكيم الدولي، لنؤكد لهم أن المصريين لم ولن يفرطوا في حبة رمل من أرضهم، وشجاعتهم وقت الحرب والسلم".

وأشار المحافظ إلي إن جنوب سيناء من المحافظات السياحية الواعدة، لذا تسعى الدولة لإقامة مشروعات قومية كبرى، لجذب أعداد هائلة من السائحين، وتحقيق الجدوى والعائد الاقتصادي من المشروعات التي أقيمت على أرضها، بجانب توفير الخدمات الأساسية للمواطنين لضمان توفير حياة كريمة لهم.