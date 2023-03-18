محافظ جنوب سيناء فى ذكرى عودة طابا: سيناء شهدت طفرة هائلة خلال السنوات الماضية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن هذه الذكرى الخالدة تؤكد عراقة وأصالة الشعب المصري بكافة فئاته، ومدى حبه واعتزازه بكل حبة رمل على أرض الوطن، وصموده أمام قضية سيناء حتى استردادها سواء بالحرب أو بالسلم، جاء ذلك خلال رفع العلم المصري اليوم السبت، على أرض طابا من ساحة العلم، احتفالا بالذكرى 34 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، ومشايخ وعقلاء القبائل البدوية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وقيادات الازهر الشريف، والكنيسة بالمحافظة.

وأكد أن القيادات السياسية لم تكتف فقط بعودة سيناء، بل أنها أحدث طفرة هائلة لتنميتها، بهدف توفير فرص عمل بها لكافة أبناء الشعب المصري، لتكوين دروع بشرية بالبوابة الشرقية لمصر، لتكون هذه الدروع البشرية صمام الأمان.

وأوضح أن سيناء شهدت طفرة هائلة خلال الـ8 سنوات الماضية في مجال التنمية، تضمنت في تطوير شبكة الطرق الدولية والداخلية، و التوسع في إنشاء محطات تحلية لإنهاء أزمة مياه الشرب في كافة المدن، وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، و إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية بكافة مدن المحافظة، ومنازل بدوية لبدو سيناء، وإنشاء أكثر من 14مزرعة نموذجية لتوفير فرص عمل لهم وتوطينهم داخل الظهير الجبلي، وفي مجال التعليم جرى التوسع في إنشاء المدارس بالمدن وداخل القرى والتجمعات البدوية، لإتاحة التعليم لكافة أبناء المحافظة.

ولفت إلى أن التنمية الحقيقة هي إعداد الكوادر البشرية، لذا لم تغفل القيادة السياسية دور الشباب، وسعت لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش والشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري بشكل عام وأهالي سيناء بشكل خاص، بمناسبة الذكرى 34 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.