اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى بمدينة طابا فى ذكرى استردادها الـ34

السبت، 18 مارس 2023 12:41 م
محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى بمدينة طابا فى ذكرى استردادها الـ34 اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء رفع العلم
جنوب سيناء سيناء _فايزة مرسال

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رفع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علم مصر بساحة العلم بمدينة طابا، فى الذكرى 34 لعودة طابا إلى أحضان الوطن، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، بعد معركة دبلوماسية وقانونية أكدت عظمة الأمة المصرية وثوابتها الراسخة تجاه كل شبر من أرض مصر الطاهرة.
 
بدأت المراسم بإشعال شعلة وعزف كورال الأطفال بإنشاد الأغانى الوطنية رافعين أعلام مصر، وبحضور مساعد مدير الأمن بجنوب سيناء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكتاب ورجال أعمال وممثلى الأزهر والأوقاف والتموين وممثلى الكنيسة، ومشايخ وعواقل المحافظة.
 
وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إننا نحرص على إحياء ذكرى عودة طابا حتى يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء فى قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط فى قطعة من أرضها وهى مدينة طابا على الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر ونعطى لهم درسا فى الوطنية والإخلاص للوطن، والذى يدفعنا بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.
 
وفى نفس منفصل، تفقد المحافظ  افتتاح جدارية بميادين طابا، وقال المحافظ، إن برنامج الاحتفال بالعيد القومى يتضمن إقامة قامت ندوة يحاضرها الدكتور مفيد شهاب واللواء سمير فرج  بقاعة المؤتمرات الجامعة الملك سالمان غدا وحفل فنى تحييه فرقة الكورال والفولكلور الشعبى التابع لهيئة قصور الثقافة وعروض فينة والافتتاحات المقررة للمشروعات الجديدة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

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