محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى صيانة أعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية فى المتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من انتظام سير منظومة العمل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، وذلك ضمن الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة للتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف عن متابعته لأعمال الإنارة وصيانة الاعمدة والكشافات وتغيير العوازل المتهالكة و مراجعة الوصلات الكهربائية بنطاق المدينة وطريق طملاى / منوف و الحامول / سرس الليان وطريق سدود / كفر السنابسة وعزبة الشريفة ، وكذا قرى كفر العامرة وشبرابلولة وهيت وسنجرج والحامول وبرهيم وجزيرة الفلاحة وفيشا الكبرى وبهواش وزاوية رزين وجزى والكوم الأحمر، لافتا إلى استمرار التواجد الميدانى بكافة الشوارع الرئيسية لمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة.

وفى مركز الباجور، تابعت رئيسة الوحدة المحلية صيانة أعمدة الإنارة بقري بهناى ومشيرف وميت البيضا و كفر الغنامية، وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية والمحاور المرورية بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بطريق شبشير / زاوية الناعورة ، وتم تركيب لمبات الليد الموفرة بشوارع القرية لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع على استمرار أعمال الصيانة الشاملة لكافة شبكات الإنارة بنطاق المدينة ، حيث تم متابعة أعمال الإنارة بمحول الكهرباء برسلان والجمعية الزراعية بقريتى ميت فارس وميت أم صالح وهورين والحلامشة وشنتنا الحجر و بنطاق الوحدات القروية بالمركز ، وتم الانتهاء من تركيب لمبات ليد جديدة وإجراء الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة وتغيير التالف منها والعوازل الكهربائية حفاظا على أرواح المواطنين .

وفى مركز ومدينة قويسنا، تابع رئيس الوحدة المحلية صيانة خط الإنارة بقرية طه شبرا وأم خنان و كفر ابشيش وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

وتابع رؤساء الوحدات المحلية لمركز شبين الكوم وتلا ومدينة سرس الليان أعمال منظومة الإنارة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتحسين الرؤية البصرية وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا والحد من الحوادث.