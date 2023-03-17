محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

يأتى ذلك في ضوء تنفيذ المشروع القومى العملاق لتنمية وتطوير الريف المصري " حياة كريمة "والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد بلغ عدد مشروعات التنمية المحلية بنطاق المركزين ما بين " مجمعات خدمية وزراعية " (40) مشروع ، وإنشاء (14) مشروع وحدة إسعاف و (36) مشروعاً لقطاع البريد وإقامة (18) مكتبة و (8) مشروعات سكن كريم ، فضلاً عن تطوير مدخل قرية شما بأشمون بإجمالى نسبة تنفيذ بلغت 100% ، وفى قطاع الأبنية التعليمية بلغ عدد المشروعات (137) مشروع ، و( 19) مشروع للري- كبارى، و إنشاء عدد (15) نقطة شرطة ، و (64) مشروعات الشباب والرياضة بنسبة إنجاز 99% ، وفيما يخص قطاع مياه الشرب بلغ عدد المشروعات (189) مشروع بنسبة 96% ، فيما تم إنشاء (63) مشروع بقطاع الصحة بنسبة 93% ، و (16) مشروعاً للتضامن الإجتماعى بنسبة 93% ، و(121) مشروعاً بقطاع الصرف الصحى بنسبة تنفيذ 88%.

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم إنشاء (11) موقف نموذجى بنسبة تنفيذ 90% ، وكذا (21) أسواق حضارية بنسبة 80% ، كما بلغ عدد مشروعات تبطين الترع والمجارى المائية (84) مشروع بنسبة 81% ، و (81) مشروع للغاز بنسبة 79% ، وإنشاء (10) نقاط إطفاء بنسبة 80% ، و(81) مشروع بقطاع الاتصالات بنسبة 78%، فيما جارى إنشاء وتطوير (16) محطة سكة حديد بنسبة 75% ، و(112) مشروع أبراج شبكات المحمول بنسبة 75% ، وعدد (82) مشروعا بقطاع الكهرباء و(95) مشروع بقطاع رصف الطرق.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.