محافظ الغربية يتفقد أراضي أملاك الدولة بالسنطة لدراسة الاستفادة منها

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،اليوم، عدد من قطع الأراضي غير المستغلة والتابعة لأملاك الدولة في مدينة السنطة والقرى التابعة، وذلك للاستفادة منها لإقامة مشروعات خدمية لأبناء المحافظة، حيث وجه المحافظ بالرفع المساحي لتلك القطع ووضع الدراسات الفنية اللازمة للاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، و إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس ناجي أمين مدير أملاك الدولة بالمحافظة.

وكرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بديوان عام المحافظة، فريقي عمل مديرية الصحة وحي ثان طنطا، الفائزين بجوائز التميز الحكومي لعام 2022، والتي تم إعلان نتائجها منذ عدة أيام بحضور رئيس مجلس الوزراء.

ووجه محافظ الغربية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أقيمت المسابقة تحت رعايته، في إشارة واضحة لاهتمامه بدعم المتميزين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وخلق جو من التنافس الإيجابي الفعال وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، إلى جانب التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق، وذلك من أجل تطوير بيئة العمل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي ذات السياق وجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لأعمال المسابقة، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق أهدافها المرجوة من الارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز وسيساعد على تنمية القدرات البشرية وتطوير الجهاز الإداري بالأحياء وهو ما سيساعد على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030/ كما وجه الشكر للدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط وفريق العمل بالوزارة الذي شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة، كما تقدم المحافظ بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالأجهزة التنفيذية التي ساهمت في حصول محافظة الغربية على 5 جوائز لهذا العام.

وأشار رحمي إلى حرصه الدائم على تكريم المتميزين من أبناء الغربية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن المسابقة تعد دافعاً قوياً لتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى كافة الأجهزة التنفيذية، مثنياً على جهود مديرية وحي ثان طنطا والذين بذلوا كل ما لديهم من جهد من أجل رفعة اسم المحافظة.