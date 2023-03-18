محافظ الجيزة: تطوير محاور البراجيل وترعة الزمر بأوسيم بتكلفة 43 مليون جنيه

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، تطوير عدد من الطرق لخدمة وربط الحركة المرورية مع المحاور الرئيسية الجديدة التي تم إنشاؤها كمحور الفريق كمال عامر وتوسعات الطريق الدائري ومحور الضبعه بما يحقق تسهيل الحركة المرورية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة أعمال رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية الجاري تطويرها بمركز ومدينة أوسيم، وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة ضمن خطة العام المالي الجاري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة اللواء أحمد راشد، تفقد أعمال رصف وتطوير طريق ترعة الزمر بنطاق مركز ومدينة أوسيم، حيث أكد المحافظ أن الطريق جاري تطويره بطول 4.5كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم، وذلك لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة و الفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رصف وتطوير طريق البراجيل أوسيم بطول 5.5كم وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل، وذلك لما يشهده الطريق من كثافات مرورية على مدار اليوم ولربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.

وأكد محافظ الجيزة، خلال جولته على ضرورة المتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة إلى جانب مراعاة تدعيم الطريق بعدد كاف من أعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية في ربط الحركة المرورية بالمراكز بالقطاع الشمالي مع بعضها.

كما وجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بضرورة دراسة إمكانية توسعه ورفع كفاءة كباري المشاه الموجودة بعدد من القطاعات الجاري تطويرها لما تسببه من تكدسات مرورية مع مراجعة أعمال تطهير ترعتي الزمر والأوسيمية وترميم الأجزاء المتهالكة إلي جانب مراجعة حرم الطريق لاستغلاله في أعمال التوسعة والتطوير الجارية.

وأكد اللواء أحمد راشد، على مركز ومدينة أوسيم بسرعة التنسيق مع الشركات المنفذة للمحاور الواقعه غي نطاقه لرفع المخلفات الناتجة عن تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.

كما شدد محافظ الجيزة، على تكثيف حملات النظافة والإشغالات ورفع السيارات المتهالكة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين واستجابة لمطالبهم.

رافق المحافظ جلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومريم يوسف مدير إدارة الكهرباء والطاقة بالمحافظة.