محافظ الإسكندرية يشدد على رفع جميع المخالفات بمحيط محطة مصر والشوارع الجانبية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس حى وسط بتكثيف الحملات والمتابعة اليومية لإزالة ورفع جميع المخالفات بمحيط ميدان محطة مصر، والشوارع الجانبية، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى مخالفات. وذلك فى إطار سلسلة الحملات المكبرة التى تنفذها المحافظة للقضاء على الإشغالات والأسواق العشوائية على مستوى الأحياء استجابة لشكاوى المواطنين، وحفاظا على مكتسبات مشروع تطوير ميدان محطة مصر.

وفى هذا الصدد؛ شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمحيط ميدان "محطة مصر" والشوارع المتفرعة منه، وخلالها تم رفع جميع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

وأسفرت الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الاسكندرية، عن غلق 10 منشآت والتحفظ على 800 حالة إشغال متنوع.