رئيس جامعة الأزهر من الإسكندرية: ندرس عودة الكتاب الورقي العام المقبل.. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع " تقريرا مصورا من داخل المؤتمر السنوي الذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية "بنات" في الإسكندرية، بعنوان "مراعاة المقام وأبعاده التداولية في الفكر العربي والإسلامي".

قال الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة تدرس عودة الكتب الورقية خاصة كتب التراث والتي أسست العلوم، مع بقاء الكتب الإلكترونية الموجودة على منصة الجامعة كمرجع لمن يريد أن يستزيد، تواكبًا مع خطة الدولة في الرقمنة من العام القادم .

وأضاف دواود رئيس جامعة الأزهر، أن ضرورة صياغة العلوم بلغتنا التي تتناسب مع العصر الراهن، فكل زمان له فكره، وعلى العلماء تقريب العلوم للأجيال الراهنة، وينبغي أن ننتقل من مرحلة استهلاك المعرفة إلى إنتاجها.

وواضح رئيس جامعة الأزهر خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية "بنات" في الإسكندرية، بعنوان "مراعاة المقام وأبعاده التداولية في الفكر العربي والإسلامي" برئاسة الدكتورة سعيدة صبح، عميدة الكلية، أن شيخ الأزهر مقامه رفيع وقوته تضاف الى قوة الدولة، وله وجوده كقوة ناعمة في الخارج.

ومن جهته أكد الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، على أن الحضارة الإسلامية لا تسطو على تراث غيرها، في ذات الوقت الذي لا تنكر استفادتها من غيرها.

وأوصى "عامر" علماء الأزهر بضرورة ربط مخرجات العلم بالمشروعات القومية، ورصد القضايا المختلفة وتقدير العلاج لها من الكتاب والسنة، وأن تتبنى الجامعة مشروع يقدم فهرسة موضوعية جديدة للسنة النبوية لخدمتها، كما في بوابة الحرمين الشريفين، وباعتبار الأزهر قبلة العلم لا بد وأن يكون له مساهمة في ذلك.

وأضاف "عامر" نحن في حاجة ماسة لتقديم مشاريع كاملة توضح ما في الكتاب والسنة لعلاج لكافة مختلف امورنا الدينية والدنيوية، وكذلك تقديم مترجمات للسنة والقرآن خارج مصر باللغات المختلفة

كما أوصى "عامر" بضرورة قيام جامعة الأزهر بدور فعال في تعليم الشباب إدراك الواقع، من خلال تقديم استراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي لخدمة المجتمع، ويجب أن يكون العلم جسر يعبر من خلاله الشباب لمقاصد المجتمع ويصنع حضارة متميزة كأجدادنا وأبائنا، فالتجديد لا يتحقق من خلال فرد واحد بل من خلال العمل المؤسسي وتلاقح الأفكار.

وفي سياق المؤتمر، أعتبر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ما أضاع العلم إلا التخصص الدقيق، وعلينا العودة الى التكامل والبحوث البينية.