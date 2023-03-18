محافظة أسوان يفتتح فعاليات ورشة العمل التحضيرية لمؤتمرات الاستثمار بالمحافظات

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، السبت، فاعليات ورشة العمل التحضيرية " لمؤتمرات الاستثمار بالمحافظات تحت عنوان "نحو مناخ داعم للاستثمار"، تمهيداً لتنظيم مؤتمرات الاستثمار بالمحافظات، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص، والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظات.

حضر الفعاليات، الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفنى للوزارة، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء حسام جعفر ممثلا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجانب الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمه إبراهيم السكرتير العام، بالإضافة إلى ممثلى الوزارات والجهات المعنية والشركات والهيئات وممثلى إدارات الاستثمار والصناعة بالمحافظات المصرية.

وفى كلمته، أعرب محافظ أسوان، عن تقديره وشكره للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على اختيار محافظة أسوان لتكون نقطة انطلاق لعقد مؤتمرات الترويج للإستثمار والفرص الواعدة بالمحافظات، لافتاً إلى أن توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية من خلال وضع رؤية متكاملة وشاملة للإستثمار ترتكز على التعاون والتنسيق فى الاختصاصات والقرارات الوزارية من أجل دفع الاستثمار بالمحافظات، والعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين.

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية أن تشهد المناقشات داخل ورشة العمل استعراض أبرز التحديات والمعوقات أمام الاستثمار بكل شفافية ومصارحة، مع وضع الحلول المقترحة، وخاصة التحديات المرتبطة بتعدد جهات الولاية، وإجراءات الاستثمار وبدأ الاعمال حيث يتابع وزير التنمية المحلية مستوى حضور المحافظات "37 محافظة"، وعرض مقترحاتهم خلال ورشة العمل بواقع مقترح لكل محافظة على حدا تمهيدا للعرض على دولة رئيس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسوان نجحت فى إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة منذ سنوات لأن إرادة البناء، وروح التحدى تقود مسيرة العمل والاستثمار فى عاصمة الاقتصاد والثقافة والشباب الأفريقى.

والجديد بالذكر بأن فاعليات ورشة العمل التحضيرية ستستمر على مدار يومين بحضور جميع المختصين وممثلى الوزرات والمحافظات والهيئات والشركات من خلال ثمانى جلسات متخصصة، تناقش جلسات اليوم الأول آليات وإجراءات الاستثمار فى قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى، والتجارى واللوجستيى، والصناعة والتعدين، والسياحة، وفى اليوم الثانى سيتم مناقشة جلسات حوارية بين السادة المشاركين فى ورشة العمل حول آليات وإجراءات تخصيص الأراضى، والمقنن المائى، وتوفير المرافق، بجانب آليات وإجراءات الترويج للاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال بالمحافظات، فيما ستكون الجلسة الختامية فى نهاية اليوم الثانى عن نتائج ومخرجات ورشة العمل والخطوات القادمة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين.