بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة اثنين فى انهيار منزل بقرية المحاميد بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، مساء اليوم، الجمعة، فى حادث انهيار منزل بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انهيار منزل فى قرية المحاميد مركز إدفو شمال المحافظة، وتبين مصرع شخص يدعى "أحمد عامر رمضان 35 سنة"، وأصيب "محمود حسن محمد 30 سنة، مصاب باختناق، وشاب مجهول الهوية 32 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ"، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، للبحث عن مفقودين آخرين فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد جهود إنقاذ وإنتشال جثماين المفقودين في حادث غرق الفلوكة أمام قرية أبو هور بمركز نصر النوبة، من أجل إنتشال جثماين 4 مفقودين متبقيين من حادث غرق الفلوكة ، والتى إستقلها 7 مواطنين للقيام بنزهة نيلية حيث تم إنقاذ واحد منهم ، كما تم إنتشال جثامين إثنين أخريين إحداهما محمد عبد القادر غلاب 36 سنة والطفل نعمان عبد الرحمن 3 سنوات.

وقدم محافظ أسوان، واجب العزاء لأسر الضحايا داعياً المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان ، ومتمنياً أيضاً إنتشال باقى الجثامين في أقرب وقت ممكن، وقرر المحافظ، صرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسر ضحايا الحادث ، علاوة على صرف 50 ألف جنيه لرب الأسرة ، و 25 ألف جنيه للضحايا من لأطفال.