لو بتتمرن فى رمضان.. 7 نصائح التزم بها للحفاظ على جسمك

كتبت إيناس البنا

قد تعتقد أنه مع قدوم شهر رمضان يجب عليك التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية خاصة إذا كنت تماريها يوميًا وبانتظام، ولكن نخبرك أن ذلك خطأ.

زوفقًا لموقع "healthsite"، يحتاج الرياضيين خاصة الذين يمارسون لعبة معينة تتطلب قيامهم بالتدريب المستمر لتقوية جسمك، إلى برنامج عناية صحى خلال شهر رمضان الكريم.

ووفقًا للتقرير فأن الشخص الرياضى يجب أن يلتزم بعدد من التعليمات للحفاظ أثناء التمرين فى شهر رمضان وتشمل:

1 - ممارسة التمارين الرياضية في جو معتدل بعيد عن الأماكن الحارة قدر الإمكان فى نهار رمضان، لأن الحرارة تؤدى إلى فقدان الماء من الجسم وبالتالى حدوث حالة من الجفاف.

2 - أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان يكون بعد الإفطار بساعتين أو قبل منتصف الليل عند الساعة 10 أو 11 مساء.

3 - لا تمارس الرياضة بعد الإفطار مباشرة، لأن ذلك يؤدى إلى حدوث صداع وغثيان نتيجة عدم هضم الطعام.

4 - عند ممارسة الرياضة في شهر رمضان، يجب شرب الكثير من الماء لتعويض الماء المفقود في الخلايا نتيجة الصيام.

5 - عدم إرهاق الجسم بالأوزان والتمارين الشاقة في شهر رمضان، واستبدالها بالتمارين والأوزان الخفيفة.

6 - تناول الوجبات التى تحتوي على البروتينات بكثرة، لكى تعوض الجسم بالبروتين الناقص نتيجة الصيام.

7 - ممارسة الرياضة مع الأصدقاء لتشجيعك على التمرين.