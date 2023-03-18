اليوم السابع
Ads
السبت، 18 مارس 2023 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فى يوم الطبيب الـ45.. نقيب الأطباء يطالب بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية

السبت، 18 مارس 2023 01:38 م
فى يوم الطبيب الـ45.. نقيب الأطباء يطالب بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، الشكر لكافة الأطباء بأنحاء الجمهورية، مؤكدا أنهم يقومون بأدوار بطولية فى كل الوقت وفى الأزمات مثل ما قدموه فى فترة كورونا، مطالبا الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، تزامنا مع احتفالات يوم الطبيب المصرى الـ45.
 
فيما قال الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب الـ45، المنعقدة الآن،: إن الطبيب المصرى ضرب أروع الأمثلة على مر الزمان فى خدمة الوطن، والتى كان أخرها وقفته الباسلة فى مواجهة جائحة كورونا، مقدمين شهداء قاربت أعدادهم الـ750 طبيب، لافتا إلى أن ضرورة تعديل أوضاع الأطباء لمعالجة زيادة معدلات الهجرة فينا بينهم خلال الفترة القليلة الماضية، كما استبشرنا خيرا بتوجيهات الرئيس بتحسين الأوضاع، وتشكيل وزارة الصحة للجنة رفيعة المستوى لدراسة أوضاع الأطباء وحل مشكلاتهم، ورفع تقرير لمجلس الوزراء، مطالبا بسرعة إقرار قانون عادل يحقق التوازن بين أطراف المنظومة الطبية.
 
كما قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء،: إن اليوم عرس فى دار الحكمة احتفالا بيوم الطبيب، ونتمنى بهذه المناسبة إقرار مجلس النواب كما وعدنا لقانون المسؤولية الطبية، مثمنا تشكيل وزارة الصحة للجنة لتحسين أوضاع الأطباء وحل مشكلاتهم.

يوم الطبيب

نقيب الاطباء

حسين خيرى

المسؤولية الطبية

مجلس النواب



الموضوعات المتعلقة

نقيب الأطباء الأجانب فى إيطاليا يكشف تأثير التغيرات المناخية على الصحة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:49 ص

نقيب الأطباء يلتقى أمين عام الزمالة المصرية لبحث مشكلات الأطباء

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:59 م

نقيب الأطباء يقترح على اتحاد المهن الطبية عقد الجمعية العمومية 21 أكتوبر المقبل

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:14 م

نقيب الأطباء فى رسالة حاسمة: لا نية لإلغاء التكليف ولا تلتفتوا للشائعات.. ووزير الصحة يتعهد بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية خلال الدورة البرلمانية المقبلة لحمايتهم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة