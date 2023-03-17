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محافظ أسوان يهنئ الأم المثالية بعد رحلة عطاء وتضحية وتحديات

الجمعة، 17 مارس 2023 08:58 م
محافظ أسوان يهنئ الأم المثالية بعد رحلة عطاء وتضحية وتحديات الأم المثالية فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة إلى السيدة رضا عبد الحميد إسماعيل، والتى تقيم بقرية سلوا بمركز كوم أمبو، لفوزها بلقب الام المثالية على مستوى المحافظة، وحصولها على المركز الأول.
 
وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم تنظيم حفل لتكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يليق بالمرأة الأسوانية، موجها التهنئة لكل أم وامرأة بمناسبة يوم المرأة المصرية، وعيد الأم والتى أكدت تفوقها فى كافة ميادين العمل التنفيذى والعام والمجتمعى.
 
ومن جانبه أوضح محمد يوسف مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان، أن فوز السيدة رضا عبد الحميد إسماعيل 68 سنة، جاء بعد رحلة حافلة بالعطاء والتضحية والتحديات، حيث أنجبت السيدة رضا 4 أبناء، فى حين توفى الزوج فى مقتبل العمر منذ 36 سنة، لافتا إلى أن الحاجة رضا رفضت الزواج ، وتفرغت لتربية أبنائها وتعليمهم على الرغم من أن مصدر الدخل الوحيد لها هو المعاش البسيط الذى كانت تحصل علية بعد وفاة الزوج الذى كان يعمل بالهيئة العامة للسكك الحديد حيث أشترت ماكينة خياطة للمساعدة فى تلبية إحتياجات الأبناء وأستطاعت تعليم الأربعة ابناء وحصولهم على مؤهلات عليا، كما أنها أستطاعت تزويج جميع الأبناء.

الام المثالية

اسوان

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