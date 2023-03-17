يوم رياضى ترفيهى لـ«القادرون باختلاف» وختام تصفيات الإنشاد الدينى بكفر الشيخ

نظم مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يوماً رياضياً ترفيهياً للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب أبو قطفة، التابع لإدارة شباب بيلا ضمن البرامج الرياضية الترفيهية المتعددة التي تقدمها المديرية لذوى القدرات من النشء والشباب من خلال مراكز الشباب.

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى البرامج والفعاليات التي تنظم للنشء والشباب التي يقدمها مكتب قادرون لرواد مراكز الشباب على مستوى المحافظة، منها جلسات التخاطب لتنمية مهارات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بمراكز سيدي سالم و كفر الشيخ بالمجان ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فى إطار اهتمام الدولة المصرية بملف "قادرون باختلاف" بتوجيهات القيادة السياسية.

وعلى جانب آخر اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان " إبداع " لمراكز الشباب الموسم الرابع، فى مجالات "الإنشاد الديني، الترانيم"، ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مجال الإنشاد الديني والترانيم، يهدف إلى إظهار مواطن الجمال والتناسق الكامل وراء التعبير الأدبي أو الفني أو الموسيقي بإيقاع مؤثر مع نسيج من ألحان ترهف الحس، وتسمو بالروح نحو الخالق، ولهما تأثير مباشر على العاطفة والنفس البشرية.

وأكد الدكتور أحمد محمد خضر، أستاذ الموسيقى العربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ على أنه كان من ضمن المواهب المشاركة من تستحق أن تسمع على أعلى المستويات لما لها من خبرة في الأداء وثقافة موسيقية متخصصة ومتميزة.

كما أشاد الشيخ صلاح علي بدر، الإمام والخطيب بمديرية الأوقاف بكفرالشيخ بتلك المسابقة لما لها من أثر في الإقتداء بعمالقة الإنشاد الديني.

كما أشاد القيس أسطفانوس مجدي كمال، مدرس بالكلية الإكليريكية، ومسئول كورال هارموني الدولي للترنيمة بالمواهب الشابة المتقدمة للمشاركة بالمسابقة.

جديرا بالذكر أن مصر هى أول دولة فى العالم عرفت الإنشاد الديني، وهو الإنشاد المصاحب للطقوس و العبادات وإقامة الشعائر والصلوات داخل المعابد عبر مجموعة من الترانيم تستند لنصوص دينية، ويعد المهرجان أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة فى إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها لإكتشاف المواهب الشبابيه.

قام بالتحكيم أساتذة متخصصين فى تلك المجالات الدكتور أحمد محمد خضر أستاذ الموسيقى العربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ، والشيخ صلاح علي بدر، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفرالشيخ، والقيس أسطفانوس مجدي كمال، كاهن كنيسة ماري جرجس بمدينة سيدى سالم بكفرالشيخ، ومدرس بالكلية الإكليريكية، ومسئول كورال هارموني الدولي للترنيمة.



احد المشاركات في مهرجان ابداع



الاستماع لأحد المواهب في مهرجان ابداع بكفر الشيخ



ختام التصفيات التمهيدية فى الإنشاد الديني والترانيم بمهرجان إبداع في نسخته الرابعة بكفرالشيخ