اليوم السابع
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السبت، 18 مارس 2023 04:26 م
أكرم القصاص
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طيران الجيش العراقي يدمر وكرين لداعش في طوزخرماتو شمال شرق البلاد

السبت، 18 مارس 2023 03:16 م
طيران الجيش العراقي يدمر وكرين لداعش في طوزخرماتو شمال شرق البلاد طيران الجيش العراقي
أ ش أ

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تمكن طيران الجيش العراقي اليوم السبت، من تدمير وكرين "مضافتين" لتنظيم داعش الإرهابي في طوز خرماتو في شمال شرق البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن طيران الجيش العراقي من تشكيل مسلح طائرات بيل تمكن من تدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابية في منطقة طوز خرماتو.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أنه بالتعاون مع قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على 6 متهمين يحملون الجنسية السورية، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي العراقية وتحديدا في قضاء سنجار في محافظة نينوى، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على ما يسمى "المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد"، خلال عملية استخباراتية في ديالى.

 


طيران الجيش العراقي

الجيش العراقي

داعش

طوزخرماتو



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