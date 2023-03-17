اليوم السابع
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الجمعة، 17 مارس 2023 11:29 م
أكرم القصاص
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تنفيذ ورشة عمل عن مخرجات الحوار الوطني بمركز شباب أسمنت بالداخلة

الجمعة، 17 مارس 2023 10:49 م
تنفيذ ورشة عمل عن مخرجات الحوار الوطني بمركز شباب أسمنت بالداخلة جانب من الورشة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، ورشة عمل عن مخرجات الحوار الوطني، بمشاركه 50 مشارك ومشاركة من الطلائع، بمركز شباب أسمنت التابع لمركز الداخلة ضمن خطة النشاط الثقافي خلال شهر مارس، بحضور الشيخ محمد سيد أحمد زهري معلم مواد شرعية بمعهد أسمنت الإبتدائي الإعدادي الأزهري، وذلك ضمن جهود القطاع لتوعية الطلائع وتوسع مداركهم فى تصحيح بعض المعلومات، وذلك برعايه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، ياتى  ومتابعة بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضه.
 
وفى سياق متصل تستكمل نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة مهرجان إبداع لإكتشاف المواهب بمشاركة 20 موهبة من مختلف المجالات، وتم تم التحكيم بمعرفة أعضاء هيئة تدريس بجامعة الوادي الجديد في المجالات" الأدبية والفنية والعلمية، منها الغناء الفردى، العزف الفردى، وسيتم التحكيم النهائي للأعمال الفائزة من كل مجال من لجنة تحكيم متخصصة من قبل الوزارة. 
 
وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المهرجان يهدف لفتح المسارات المختلفة أمام مواهب الشباب واكتشاف قدراتهم في مختلف المجالات الفنية والرياضية، ويعد أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة في إطار إهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها باكتشاف المواهب الشابة.

 

 


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