اليوم السابع
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ضبط 3000 عبوة منظفات مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالبحيرة

السبت، 18 مارس 2023 12:50 م
ضبط 3000 عبوة منظفات مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالبحيرة منظفات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التى تقوم بها محافظة البحيرة على المخابز والأسواق للتأكد من جوده السلع المعروضة، مشددة على  استمرار حملات الرقابة التموينية  للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.
   
وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة بمركز شبراخيت أسفرت  الحملة عن ضبط أحد مخازن الدقيق البلدى لوجود عجز في وزن الشيكارة الواحدة بمقدار 435 جراما بالشيكارة الواحدة زنة ال 50 كيلو.
 
وكذلك ضبط 3000 عبوة منظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.
 
كما أسفرت الحملات عن ضبط أحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة قام بغلق الفرع والتوقف عن صرف السلع التموينية للتجار التموينين.
 
وضبط 4 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية وتم اتخاذ اللازم قانونا
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 

حملات تموينية

محافظة البحيرة

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