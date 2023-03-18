"زراعة الشرقية": حصاد 4500 فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول البنجر

الشرقية- فتحية الديب

محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في إنتاج محصول بنجر السكر على مستوى الجمهورية، وتحتل المركز الثاني في إنتاجه وتوريده ويوجد بالمحافظة مصنع لإنتاج سكر البنجر بأعلى معايير الجودة والذي يتم تصديره خارج البلاد جانب الاستهلاك المحلى.



قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، فى تصريحات ل" اليوم السابع" إنه تم حصاد وتقليع 450 فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول البنجر وتوريده لمصانع تكرير السكر مشيراً إلى أن المساحة المزروعة هذا العام بلغت 90264 فدان بمختلف المراكز والمدن وخاصة المنطقة الشمالية للمحافظة.



أوضح وكيل وزارة الزراعة أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الاستراتيجية للدولة وزراعته توفر العملة الصعبة وتسعى المحافظة فى الأعوام القادمة لزيادة المساحة المنزرعة من خلال تكثيف الندوات الارشادية لتوعية المزارعين بأهمية زراعته لتحمله الظروف المناخية المختلفة مع امكانية زراعته في الأراضي الضعيفة والملحية والجيرية وتعريفهم بالعائد المادي الذي يحققه



جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صرح أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.



يذكر ان زراعة بنجر السكر بالمحافظة بدأت عام 1995 بزراعة 40 فدانا فقط ثم انتشرت زراعته وتزايدت عاما بعد عاما حتى بلغت أكثر من 90 ألف فدان هذا العام، منتشرة فى مناطق الصالحية الجديدة وصان الحجر والحسينية ومنشاة أبوعمر أولاد صقر وكفر صقر وفاقوس، ويرجع التهافت على زراعة محصول بنجر السكر لم يأت من فراغ، بل للتيسيرات التى تقدمها مديرية الزراعة، وشركات إنتاج السكر للمزاعين، حيث يتم تسليمهم التقاوى المنتقاة التى تحقق إنتاجية عالية تصل الى 30 طن للفدان، كما يتم خفض تكلفة تسوية الأراضى بالليزر، كما تعقد الشركات عقودا معهم لاستلام إنتاجهم من الحقول بأسعار متميزة طبقا لبند السكر ونسبة النظافة.

