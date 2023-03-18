زراعة الأشجار بمدن وقرى مراكز دسوق وقلين وكفر الشيخ ضمن "100 مليون شجرة"

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى كفر الشيخ ودسوق وقلين، زراعة الأشجار المثمرة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية، والتي بدأها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بزراعة الأشجار على طريق رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" وبعدد من ميادين مدينة كفر الشيخ.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال زراعة الأشجار المثمرة بحي غرب كفر الشيخ، حيث تم زراعة حديقة صبري القاضي، واستكمال أعمال الزراعة بطول امتداد طريق صبري القاضي المزدوج اتجاه طريق سخا محلة موسى من الجانبين، جاء ذلك بإشراف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ومدير إدارة المشاتل والمنتزهات بالوحدة.

كما شهدت مداخل ومخارج قرى شباس الشهداء، وسنهور المدينة، وكفر مجر، وشباس الملح، تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى وبد العمل على زراعتها وقد تنوعت ما بين " البرتقال ـ الرمان – كاربس – جازورين – اكاسيا ـ اليوسفي ـ جوافة ـ الليمون ـ الزيتون ـ النبق ـ فرش الزجاج "، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمدينة دسوق والوحدات القروية التابعة لها.

وأضاف اللواء علاء محمد يوسف رئيس المركز والمدينة ، أنه تم استلام 14850 شجرة وتم توزيعها كتالي 6550 للقسم الزراعى بمدينة دسوق ( مشتل مجلس المدينة ) وتم توزيع 750 شجرة للإدارة الزراعية، و 300 شجرة للطب البيطرى، وتم التوزيع الكمية المتبقية على قرى دسوق ال11، وهى ( 7250 شجرة ) وتم توزيعهم كالتالي 843 شجرة لقرية سنهور المدينة ، 805 شجرة للعجوزين ، 575 شجرة لشباس الملح، 724 شجرة لمحلة دياى، 724 شجرة لشباس الشهداء، 560 شجرة أبو مندور، 714 شجرة لمحلة أبو على، 524 شجرة لقرية الكنيسة ، 529 شجرة لقرية كفر مجر 523 شجرة لقرية كفر العرب ، 744 شجرة لقرية شابة، ومازالت المبادرة قائما حتى الانتهاء يوميا تحت إشراف نائب رئيس المدينة لجهاز النظافة والتجميل قدرى ناصر، ومدير القسم الزراعى، عماد فتحى، ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى.

كما تم توزيع أشجار مثمرة على الوحدات المحلية والمدارس والمصالح الحكومية بقلين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء خالد محمد كشك، تهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، موجهًا الجهات ذات الصلة بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لغرس الأشجار بالأماكن الصالحة لنوعيتها، من حيث التربة والري و تجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتضمن تقرير خطة التوزيع، شجرة مثمرة تشمل 9 أنواع أشجار زينة ومثمرة (ليمون، جوافة، زيتون، برتقال، بزرومي، جزورين، رمان، أكاسيا، نبق)، على الوحدات المحلية للمركز والمدينة بجانب الإدارات الصحية والزراعية والبيطرية والتعليمية ومنطقة مياه الشرب وهندسة الري وهندسة الصرف ومداخل المدينة والحدائق العامة والمنتزهات ، على أن تتنوع الأشجار بكل منطقة بين مثمرة وزينة.

وأكد رئيس المدينة، أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدينة والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بنطاق مركز قلين، وزيادة المساحات الخضراء، بما يحقق تغيرًا للأفضل في قطاع النظافة والتجميل والبيئة، بجانب تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.