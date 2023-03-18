رفع ما يزيد عن 35 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم بالمنوفية خلال أسبوعين

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى ب محافظة المنوفية ، وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع جهودها في رفع المخلفات ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث تم الإنتهاء من رفع 35 ألفا و497 طن تراكمات يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 14 مارس الجارى.

جاء ذلك وفق تقرير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام عن أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة، وإنطلاقاً من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى .

وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة منظومة النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .