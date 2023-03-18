جنح الرمل بالإسكندرية تحدد جلسة 29 أبريل المقبل لنظر قضية الطفل أيوب

الإسكندرية - أسماء على بدر

حددت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، موعد النظر قضية الطفل أيوب أيمن الذي توفي عقب إجراء جراحة داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، يوم 29 إبريل المقبل، وذلك بعد قرار تأجيل جلسة اليوم لعدم ورود تقرير اللجنة الثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بعد.

جاء ذلك بعدما حددت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، جلسة اليوم 18 مارس لنظر التقرير الشرعي بعدما كانت الجلسة الماضية بتاريخ 4 فبراير هي الجلسة الأولى بعد إخلاء سبيل طبيب التخدير «تامر. غ» في الجلسة قبل الماضية، بكفالة 50 ألف جنيه.

تأجيل مرتين لنظر قضية الطفل أيوب

وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة قبل الماضية عرض تقرير الطب الشرعي على لجنة ثلاثية في القاهرة، وذلك في واقعة وفاة الطفل أيوب أيمن إثر خضوعه لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة، وتم تأجيل النظر مرتين لعدم ورود التقرير بعد.

طلب أسرة الطفل أيوب تشكيل لجنة ثلاثية

وجاء ذلك بعدما طلبت أسرة الطفل أيوب، خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة كتابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وبعد 3 جلسات قررت المحكمة إخلاء سبيل الطبيب بعد مناقشة عدد من طرفي الدفاع، والاستجابة بمطالب أسرة الطفل في تشكيل لجنة طب شرعي ثلاثية.