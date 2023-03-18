تأجيل محاكمة الطبيب فى قضية الطفل أيوب بالإسكندرية لعدم ورود تقرير اللجنة

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، تأجيل نظر قضية الطفل أيوب أيمن الذي توفي عقب إجراء جراحة داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، لعدم ورود تقرير اللجنة الثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بعد، على أن يحدد موعد الجلسة المقبلة بختام اليوم.

جاء ذلك بعدما حددت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، جلسة اليوم 18 مارس لنظر التقرير الشرعي بعدما كانت الجلسة الماضية بتاريخ 4 فبراير هي الجلسة الأولى بعد إخلاء سبيل طبيب التخدير «تامر. غ» في الجلسة قبل الماضية، بكفالة 50 ألف جنيه.

جاء ذلك بعد قررت المحكمة في الجلسة قبل الماضية عرض تقرير الطب الشرعي على لجنة ثلاثية في القاهرة، وذلك في واقعة وفاة الطفل أيوب أيمن إثر خضوعه لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة، وتم تأجيل النظر مرتين لعدم ورود التقرير بعد.

وجاء ذلك بعدما طلبت أسرة الطفل أيوب، خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة كتابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وبعد 3 جلسات قررت المحكمة إخلاء سبيل الطبيب بعد مناقشة عدد من طرفي الدفاع، والاستجابة بمطالب أسرة الطفل في تشكيل لجنة طب شرعي ثلاثية.