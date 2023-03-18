تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الصحة فى سوهاج بـ1.1 مليار جنيه.. صور

تشهد المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما غير مسبوق بتطوير هذا القطاع الحيوى والمهم لكل المواطنين، وهناك تغير واضح في عهد الرئيس داخل تلك المنظومة سواء من خلال المبادرات المستمرة وفى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة هذه المبادرة الإنسانية التى استهدفت المواطنين في كل بقاع مصر باالقرى بالنجوع بالكفور، ووصلت إليهم في محل إقامتهم ليس هذا فقط بل إنها قدمت لهم كل شيء بالمجان، العلاج العمليات الجراحية الكبرى المتابعات الدورية والمستمرة لهم، للتأكد من سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية.

وتشهد محافظة سوهاج تطويرا مستمرا للقطاع الصحة على مستوى المحافظة من خلال إنشاء مستشفيات صحية جديدة أو تطوير مستشفيات قديمة لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للجميع بأماكن المعيشة الخاصة بهم وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويقدم "اليوم السابع" للقارئ أهم المعلومات حول مشروعات بقطاع الصحة جارى تنفيذها على أرض الواقع:

1- تطوير مستشفى ساقلته المركزى بسوهاج أهم المعلومات حول عملية التنفيذ والنسب الخاصة بها ومكونات المستشفى المركزى بساقلته وبلغت التكلفة الإجمالية لعملية التطوير 410 ملايين و607 آلاف جنيه ومشروع التطوير يأتى في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الصحة؛ لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الطبية بسوهاج.

المشروع يشمل " إنشاء مبنى جديد، وتطوير المبنى القائم على مساحة 7473 مترا مربعا، بطاقة 186 سريرا، منها 78 سرير إقامة، و18 سريرا للعناية المركزة، و16 سرير إفاقة، و42 حضانة للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 32 كرسى غسيل كلوي ومبنى المستشفى يتكون من "بدروم، دور أرضي، وأربعة أدوار علوية"، حيث يشمل الدور الأرضي "قسم الطوارئ، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى 12 عيادة خارجية".

والطابق الأول أقسام "العلاج الطبيعي، والغسيل الكلوي، والمعامل، والمناظير، ومنطقة إقامة للمرضى"، والطابق الثاني يشمل "قسم العمليات، والعنايات المركزة، وقسم الإدارة، ونظم المعلومات، ومنطقة إقامة للمرضى"، والطابق الثالث "قسم النساء والتوليد، وقسم الحضانات والأطفال المبتسرين، ومنطقة إقامة للمرضى"، والطابق الرابع "يشمل 2 وحدة إقامة لأطقم الأطباء والتمريض".

2- إحلال وتجديد مستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج، بتكلفة 243 مليونا و200 ألف جنيه، على مساحة 3740 مترا المستشفى بتصميمها الجديد تضم "149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120 أسرة نوعية"، مشيرة إلى أن المستشفى تضم 4 غرف عمليات + غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سريرا للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.

3- تطوير مستشفى جهينة المركزي بسوهاج، بتكلفة 180 مليون جنيه، على مساحة 7500 متر مربع، المستشفى تضم "85 سرير إقامة مرضى، و12 سريرا للعناية المركزة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات + غرفة لعمليات القيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي"، ويتكون من "بدروم، ودور أرضي + 4 أدوار علوية"، حيث يحتوى البدروم على "المطبخ، التعقيم المركزي، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية، تغيير ملابس العاملين"، ويحتوى الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرفة إدارية، وغرفة خدمية"، بينما يشمل الدور الأول "العناية المركزة الجراحي والطبي، قسم العمليات، غرفة إقامة المرضى، غرفة خدمية"، ويضم الدور الثاني "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرفة إقامة المرضى، غرفة خدمية"، بينما يحتوي الدور الثالث على " قسم العلاج الطبيعي، المناظير" غرفة إقامة المرضى، وغرفة خدمية"، ويشمل الدور الرابع "غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية".

4- مستشفى الأطفال مدينة سوهاج الجديدة يقع مستشفى الأطفال " شفا الأورمان بمنطقة مدينة سوهاج الجديدة والمستشفى يخدم الأطفال بمحافظة سوهاج وبافى محافظات جنوب الصعيد والمساحة الكلية المقامة عليها المستشفى بلغت 6.5 فدان تقريبا والتكلفة الإجمالية لبناء المستشفى بلغ 712 مليون جنيه تقريبا.

تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى، وجاري أعمال التشطيبات النهائية والمستشفى تتكون من 7 طوابق بسعة 263 سريرا والمشروع يتم تنفيذه بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروع يتبع كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المصرية.