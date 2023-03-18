تفاصيل اتفاقيات وزارة النقل مع مجموعة موانئ أبو ظبى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد اليوم المهندس كامل الوزير- وزير النقل، بحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، وذلك بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة، وقام بالتوقيع على العقد، كل من اللواء بحري أسامه صالح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى.

وأكد وزير النقل أن هذا العقد يأتي كبداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر، ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد أهم المشاريع القومية نظراً لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وطول أرصفة 1000 متر وعمق 17 متر لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل ويعتبر هو البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد و بالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي حيث تم تخطيط المحطة لتخدم كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي.

كما شهد وزير النقل توقيع اتفاقية الشروط بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانىء ابوظبي، بشأن التعاون في مجال تطوير وادرة وتشغيل ارصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية وكذلك توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون بما يسمح لها بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى في مجال السياحة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من السياح وخاصة وأن موانئ ابوظبي شركة متخصصة في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية وقد قام بالتوقيع على الاتفاقيات كلاً من اللواء بحري أسامه صالح – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر- وسيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ لمجموعة موانئ ابوظبي.

وكذلك شهد وزير النقل توقيع اتفاقية الشروط بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانىء ابوظبي بشأن التعاون في مجال تطوير وادرة وتشغيل ارصفة ومحطات للسفن السياحية ومحطة ركاب سياحية ومحطة للسيارات ومحطة للصب بميناء السخنة كما شهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة متعددة الاغراض بميناء شرق بورسعيد ومنطقة لوجيستية وصناعية وقد قام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من وليد جمال الدين –رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و من موانئ أبوظبي سيف المزروعي- رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ ابوظبي.

وكذلك شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع عقود ترخيص إنشاء صوامع أسمنت بمينائي العريش وغرب بورسعيد بين المنطقة الاقتصادية وشركة ترانس كارجو انترناشيونال

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال فعاليات التوقيع أن هذه العقود والاتفاقيات تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي و في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات وتجسد العلاقة القوية بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الشقيقين كما أن اليوم يمثل بداية لانطلاقة كبرى للتعاون المشترك بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء ابوظبي مشيرا إلى نجاح وزاره النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحيه العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الاسكندريه و يورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في مينائي الاسكندريه والسخنة، واليوم مواني أبو ظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ ، مما يساهم في التنافسية في الاداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود علي المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافه نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر علي الاقتصاد القومي والتنمية.

مضيفا أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، وان التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية.

كما اوضح الوزير ان هذه المشروعات الجديدة تتم في اطار الجمهورية الجديدة التي ارسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان توقيع اليوم يتم في مقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة والتي هي عنوان للجمهورية الجديدة، لافتا الى ان وسائل النقل هي شرايين التنمية فهي التي تربط بين الموانىء البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية واماكن ومناطق الزراعة والصناعة مشيرا الى التحديث والتطوير الحالي ل10000 كم سكة حديد حالية وانشاء شبكة القطار الكهربائي السريع التي تمثل قاطرة للتنمية والتي ستساهم في نقل البضائع بين الموانئ البحرية على البحرين الابيض والمتوسط وخدمة المناطق الصناعية والسياحية والزراعية مشيرا الى التطوير الكبير في كافة الموانىء المصرية مثل السخنة وسفاجا والاسكندرية ودمياط وغيرها وذلك لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بالاضافة الى جعل الموانىء المصرية موانىء ذكية خضراء.

ومن جانبه اكد الكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ ابو ظبى سعادته الكبيرة بهذا التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانى ابوظبي مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل والتطور الكبير في مجال الموانىء البحرية مشيرا الى ان مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد يخدم حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب كما ان مصر تتمتع بمقومات سياحية هائلة وبها تنوع في المحطات السياحية.