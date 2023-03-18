تعليم الوادى الجديد: خطة عمل ومسابقات ترفيهية ودورات رياضية طوال شهر رمضان

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، عن تدشين خطة عمل متميزة للأنشطة فى إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، حيث جرى عقد سلسلة من اللقاءات ومديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم الأنشطة بقطاع تعليم المحافظة، للانتهاء من خطة العمل للبدء فى تنفيذها، والتى تشمل مفاجآت ومسابقات لجميع طلاب المحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة، بتنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية والفنية والثقافية والإستعداد والتجهيز لدورة رمضانية رياضية لكرة القدم وكرة الطائرة، وتنظيم احتفالية كبرى نهاية الشهر الكريم لتكريم الطلاب الفائزين بالدورات الرياضية والمسابقات الفنية والثقافية من جميع الإدارات التعليمية.

وفى سياق متصل، أشاد وكيل التعليم بالمحافظة بإبداع طلاب القطاع فى تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية، بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية لتصميم فانوس رمضان من الخامات البسيطة، ونقش اللوحات الفنية المعبرة عن تلك المناسبة الكريمة، مثمناً جهود القائمين على العمل للحرص على إضفاء البهجة والسرور على الطلاب ومشاركتهم لحظات سعيدة لاستقبال الشهر الكريم.