ختام فعاليات برنامج تدريب مدرسي مسابقة الـ30 ألف معلم بالوادى الجديد

أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم ب الوادى الجديد ، اليوم الخميس، عن ختام فعاليات برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين رياض أطفال ومعلم فصل، مؤكداً أن البرنامج جرى تنفيذه على مدار 4 أيام من الإثنين وحتى الخميس بالتنسيق والتعاون مع إدارتى التدريب والتنسيق بالمديرية وجرى تجهيز القاعات التدريبية لاستيعاب المستهدفين من التدريب بجميع الإدارات التعليمية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سير العمل بكل انضباط ودقة.

وقال وكيل تعليم المحافظة، إنه جرى تنفيذ البرنامج التدريبى طبقًا للتعليمات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وتضمنت محاور البرنامج التدريبي إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، واستراتيجيات التدريس، والتكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، واستخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم.