تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 30.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، يليه سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 66.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 443 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 14.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 391.3 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 9 ملايين ورقة، وبقيمة تداول 365.5 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 59.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 320 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 27.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 255.5 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 14.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 204.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة"، بحجم تداول 10 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 196.2 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "آسيك للتعدين-أسكوم"، بحجم تداول 13.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 192 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 188.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 16454.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3060.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4493.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 19401.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 3615.57 نقطة.