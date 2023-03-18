"تربية طنطا" تحصل على اعتماد الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»

الغربية عادل ضرة

حصلت كلية التربية بجامعة طنطا على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية، لتكون الكلية الــ 12 بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بأن حصول كلية التربية على شهادتى الأيزو بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراتها للكلية يعد إنجازاً جديد يضاف إلى انجازات الكلية ، بعد تأهيل كافة إداراتها للحصول عليها بالجودة المطلوبة، والارتقاء بمنظومة الجهاز الأداري للكلية، وتحسين الأداء ، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

شهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، ضم الوفد من الشركة المانحة QME الدكتورة منال درويش والدكتورة منى الزناتى والدكتور سمر عمر، ومن الشركة المؤهلة AEC، الدكتور عبده سعد الدين والدكتور محمد أمين محمد، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هلال عميد الكلية والدكتور ايمان صحصاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هوايدا الاتربي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتورة دينا عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي بالجامعة، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور عبد الرحمن أمين أستاذ المناهج وطرق التدريس والدكتورة راندا الديب والدكتور محمد طه، وزارت اللجنة فسم التربية المقارنة والمناهج وطرق التدريس،وإدارة شئون التعليم والطلاب، وإدارة الشئون الإدارية، والشئون المالية، والشئون الهندسية، واوصت اللجنة بمنح كلية التربية جامعة طنطا الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015».

من جانبه قدم الدكتور أحمد هلال عميد الكلية التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية فى استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.