تجديد حبس المتهم بقتل 7 أشخاص بينهم زوجته وأبناؤه بالإسكندرية 15 يوما

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت محكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس المتهم بارتكاب مذبحة الإسكندرية، واتهامه بقتل 7 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد بدائرة الرمل ثان.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه الجريمة، بسبب ضغط أهل زوجته عليه ومشاكل زوجية استمرت لفترة طويلة، وفى لحظة قرر أن يتخلص منهم بإطلاق حوالى 30 طلقة نارية ليلفظوا أنفاسهم الأخيرة، ولم يتبق سوى نجله فقط ، وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات ودفن الجثامين وتسليمهم لذويهم بعد توقيع الطب الشرعى ومعاينة النيابة.

وجاءت المعاينة الأولية بوجود طلقات نارية متفرقة فى الرأس والرقبة والصدر والقلب للمجنى عليهم مما أدت إلى تهتك ونزيف حاد.

شهدت منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، حيث أطلق شخص النار بشكل عشوائى على أولاده وزوجته، وبدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان حول بلاغ من أهالى منطقة أبو سليمان، بإطلاق شخص طلقات رصاص على أسرته.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ، وتبين أن الشخص المذكور أطلق النيران على زوجته وحماه وأبنائه، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين، وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة والأبناء ووالد الزوجة وشقيقها، وتم نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة.

وقال شهود عيان إن سبب الحادث هى خلافات زوجية وتدخلت أسرة المجنى عليها ولم يحدث توافق فقرر انهاء حياتهم ورفضت الزوجة الصلح بينهم وحدثت مشاجرة اثناء الجلسة فأنهى حياه 7 من المتواجدين فى مكان الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، وفرضت قوات الأمن كردون حول المنزل، وقررت النيابة ندب فريق من البحث الجنائى للمعاينة ورفع البصمات وكشف تفاصيل الحادث.