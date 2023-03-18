بوريس جونسون يدلى بشهادته فى تحقيقات "حفلات الكحول" بدون محاميه

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة الجارديان إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من المحتمل أنه الشاهد الوحيد الذي استدعته لجنة الامتيازات للتحقيق في ما إذا كان ضلل البرلمان بشآن الحفلات التي أقيمت في داونينج ستريت خلال فترة إغلاقات كورونا والمعروفة بـ "حفلات الكحول".

يستعد رئيس الوزراء السابق للمثول أمام جلسة استماع الأربعاء المقبل، بعد أن رفضت اللجنة طلب محامية بالشهادة معه، وجادل محاميه، اللورد بانيك وجيسون بوبجوي، بأنه يجب السماح لجونسون بالتمثيل القانوني، مشيرًا إلى سابقة حيث قدم المحامين أدلة كشهود على نقاط قانونية رئيسية.

وقال في تقرير "لا يوجد سبب وجيه ، في رأينا ، لماذا ينبغي حرمان السيد جونسون من فرصة جعل محاميه يخاطب اللجنة باعتباره" شاهدًا "بشأن أي قضايا مبدئية قد تنشأ .. تشير اللجنة إلى أن ... السيد جونسون لا يواجه محاكمة جنائية. لكنه ، بالطبع ، يواجه مزاعم خطيرة للغاية وربما عقوبات قاسية ".

لكن متحدثًا باسم اللجنة قال: "الشاهد الوحيد الذي تمت دعوته للإدلاء بشهادته في 22 مارس هو السيد جونسون. كانت اللجنة دائمًا واضحة في أن الشهود قد يتلقون المشورة القانونية طوال فترة التحقيق وقد يكون لديهم مستشارون قانونيون حاضرون في أي جلسة أدلة شفوية ومع ذلك ، لا يجوز للمستشارين القانونيين التحدث نيابة عن موضوع التحقيق في الأدلة الشفوية ، ويجب أن يخاطب الشهود اللجان بأنفسهم".

ووفقا للتقرير، لم يتلق جونسون بعد دعوة من اللجنة لتقديم أدلة مكتوبة فيما يتعلق بالتحقيق ، والتي تبحث في ما إذا كان قد ضلل مجلس العموم من خلال إخبار النواب أنه "تم اتباع الإرشادات وتم اتباع القواعد في جميع الأوقات في داونينج ستريت.

يمكن للجنة استدعاء شهود آخرين بعد الجلسة ، لكن المصادر أشارت إلى أن المسار الحالي هو أن جونسون قد يكون الشخص الوحيد الذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته الا انه يمكن استدعاء المزيد من الشهود إذا كانت الأدلة التي قدمها جونسون تستلزم استجواب الآخرين ، أو كانت هناك نقاط أخرى تحتاج إلى توضيح ، ولكن لا توجد جلسات أخرى مقررة للأدلة الشفوية.

سيأتي ظهور جونسون بعد أن وجد تقرير مؤقت من اللجنة المشتركة بين الأحزاب أن هناك دليلًا مهمًا على أنه ضلل النواب بشأن حفلات داونينج ستريت ، وأنه كان ومساعدوه يعلمون بشكل شبه مؤكد في ذلك الوقت أنهم كانوا يخالفون القواعد.