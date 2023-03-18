بوتين يجرم التشهير بأي مشارك في الحرب بمعاقبة من 5 إلى 7 سنوات سجن

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قانونا يجرم التشهير بأي مشارك في العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا.

ووفقا للوثيقة التي تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية- بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسة- فإن تشويه سمعة جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بما في ذلك الوحدات التطوعية والمنظمات والأفراد الذين يسهلون مهام القوات المسلحة الروسية سيعاقب عليه الآن بموجب القانون مع زيادة العقوبة القصوى من 5 إلى 7 سنوات في السجن .

وأضافت أن نشر أخبار كاذبة عن المتطوعين المشاركين في العملية الخاصة سيعاقب عليه بالسجن 15 عامًا.

وأضافت الوثيقة أن بوتين وقع أيضًا قانونًا ينص على المسؤولية الإدارية بغرامات تصل إلى 500 ألف روبل أي ما يعادل 6500 دولار أمريكي على افتراء المتطوعين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

وأوضح مجلس الدوما (البرلمان الأدنى) في وقت سابق، أن أولئك الذين ارتكبوا نفس الجريمة في غضون عام واحد بعد تلقيهم عقوبة إدارية سيواجهون مسؤولية جنائية.

يأتي ذلك بعد أن حدد القانون الجنائي الروسي في وقت سابق المسؤولية فقط عن الإجراءات العامة التي تهدف إلى تشويه سمعة استخدام القوات المسلحة الروسية في الخارج.